Enna: in città sette i positivi al Coronavirus

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17.00 a cura del Centro Operativo Comunale di Enna.

SANITA’. Il numero di positivi nella nostra città è salito a sette. Di questi, due sono da considerarsi ormai guariti, mentre per i rimanenti cinque nessuno di loro è ricoverato ma in isolamento domiciliare. Per questi soggetti è stata avviata la cosiddetta intervista sanitaria per verificare con quante persone sono entrate in contatto e stabilire gli eventuali ulteriori provvedimenti sanitari. Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, il numero complessivo è salito a 86 così suddivisi: 8 in pre-triage; 54 ricoverati reparto Covid 1; 17 ricoverati reparto Covid 2; 7 ricoverati in rianimazione.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Questa mattina è stato effettuato il controllo degli uffici postali per evitare assembramenti in occasione del ritiro delle pensioni. Sono, inoltre, state avviate le verifiche presso gli enti pubblici con sede in città, per verificare la piena applicazione dell’ordinanza sindacale n. 27 del 23/03/2020 (Divieto alle persone fisiche di spostamenti da e per Enna, disposizione ai datori di lavori di adottare misure atte ad evitare la necessità di spostamenti per urgenti esigenze lavorative). Nessuna persona deferita all’Autorità Giudiziaria. AUTODENUNCE: 0; PERSONE CONTROLLATE: 7; ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 3; AUTOVETTURE CONTROLLATE: 40.

VOLONTARIATO. UNITA’ IN SERVIZIO: 31, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 70, AUTODENUNCE: 5, TAXI FARMACO: 21, SPESA A DOMICILIO: 8, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 0.