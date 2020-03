Enna: gli ordini professionali donano altre 5000 mascherine all’Umberto I

ll Dr. Fabio Montesano, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Enna, a nome dei presidenti di numerosi Ordini Professionali della provincia ennese, ha comunicato alla Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna di avere ordinato 5000 mascherine chirurgiche che saranno consegnate alla Farmacia dell’Ospedale Umberto I di Enna.

Hanno partecipato alla donazione gli Ordini della Provincia di Enna di seguito indicati: ORDINE DEGLI AGRONOMI (Pres. Fabio Varelli), ORDINE DEGLI ARCHITETTI (Pres. Antonino Rizza), ORDINE DEGLI AVVOCATI (Pres. Salvatore Spinello), ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO (Pres. Giuseppe Pintus), ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI (Pres. Fabio Montesano), COLLEGIO DEI GEOMETRI (Pres. Silvestro Zammataro), COLLEGIO INFERMIERI (Pres. Giovanni Di Venti), ORDINE DEGLI INGEGNERI (Pres. Salvatore Milici), ORDINE DEI MEDICI (Pres. Renato Mancuso), CONSIGLIO NOTARILE (Pres. Graziella Fiorenza) e ORDINE DEI VETERINARI (Pres. Carmelo Giadone).

Il management dell’ASP ennese “ringrazia presidenti e componenti degli Ordini per il cospicuo quantitativo di dispositivi, preziosi per salvaguardare la salute di quanti sono in prima linea nel fronteggiare l’infezione COVID-19”.