Enna. Di Gangi (PD): “L’appello del sindaco Fabio Venezia non è caduto nel vuoto”

Nota stampa del segretario provinciale del Partito Democratico di Enna Vittorio di Gangi.

Eccola qui di seguito.

“Apprendiamo con favore del tempestivo intervento del Governo Nazionale che ha deciso di inviare personale sanitario dell’esercito all’Oasi Maria SS. di Troina per supportare quello della struttura che da una settimana si prodiga per aiutare gli ospiti in essa si trovano ricoverati, anche a costo della loro stessa incolumità.

Non è caduto nel vuoto l’appello del Sindaco Fabio Venezia che da subito ha lanciato l’allarme per un’emergenza che coinvolge l’intera comunità troinese e non solo.

Mi associo anch’io ai ringraziamenti del Sindaco nei confronti del Presidente del Consiglio Conte, del Ministro Guerini e dei tanti altri che si sono mobilitati per aiutare le nostre comunità.

Speriamo che sin da subito si ponga rimedio alle situazioni deficitarie evidenziate in questi giorni e che soprattutto si garantiscano gli adeguati strumenti di protezione individuale. Tutto il personale impegnato in prima linea in questa guerra, sia quello della struttura dell’Oasi di Troina, sia quello dell’intero territorio provinciale, a partire dai Presidi Ospedalieri, per poterci aiutare, deve poter lavorare in assoluta sicurezza.

Auspichiamo, inoltre, che le autorità sanitarie adottino gli opportuni provvedimenti per assicurare alla popolazione tutta, ma principalmente ai pazienti e ai loro familiari, l’adeguata informazione e il giusto sostegno.

In fondo, sin dall’inizio di questa emergenza, tutti abbiamo detto che i pazienti sono persone e non numeri”.