Enna. Scivoli (Cna): “Abbiamo bisogno di liquidità immediata”

“Verificare la copertura degli assegni dei nostri creditori prima di versarlo può salvare le sorti delle imprese con cui abbiamo da sempre collaborato”.

E l’appello che il presidente della CNA di Enna Filippo Scivoli lancia a tutte le imprese del territorio.

“Sappiamo benissimo – afferma Scivoli – che l’assegno post datato, sebbene non previsto sul piano formale, è uno strumento con cui le imprese hanno garantito la dilazione dei pagamenti. Da quando sono stato staccati questi assegni ad oggi è cambiato tutto. Siamo in attesa di provvedimenti che immettano liquidità nel sistema delle imprese, ma questi ancora tardano ad arrivare. Stiamo chiedendo provvedimenti tampone che evitano di pregiudicare le imprese che non possono coprire questi assegni e anche questi tardano ad arrivare. Nelle more però noi stessi possiamo rendere attuali le misure che chiediamo a gran voce. Verificare con il creditore la copertura dell’assegno è fondamentale. Versare un assegno scoperto o tenerlo in tasca sul piano dell’impresa che deve incassare non fa la differenza poiché in nessun caso si riceveranno le somme, ma con questo comportamento eviteremo di pregiudicare la vita di imprese con cui abbiamo collaborato per anni .Un pregiudizio che potrebbe lasciarle fuori dagli aiuti del sistema creditizio per una situazione imprevedibile in cui non hanno responsabilità. Questo sia chiaro non giustifica il ritardo a cui assistiamo”.

Scivoli conclude “abbiamo bisogno di liquidità immediata”.