Enna: Aggiornamento del Coc, anche oggi nessun nuovo contagio

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17 a cura del Coc di Enna.

SANITA’. Non ci sono novità rispetto al numero di persone risultate positive al Covid-19 nel territorio comunale, che restano sempre due.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Nessuna persona deferita all’Autorità Giudiziaria. AUTODENUNCE: 0; PERSONE CONTROLLATE: 1; ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 31; AUTOVETTURE CONTROLLATE: 0.

VOLONTARIATO. UNITA’ IN SERVIZIO: 26; NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 80; AUTODENUNCE: 1; TAXI FARMACO: 20; SPESA A DOMICILIO: 9; DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 1.

Il Coc fa sapere che questa mattina sono stati sollecitati i vertici dell’ASP affinché la stessa Azienda Sanitaria ennese fornisca puntualmente al Centro operativo comunale i dati numerici relativi al numero di tamponi effettuati su cittadini ennesi e su ricoverati presso l’ospedale di Enna specificando anche i relativi esiti.

E’ stata, inoltre, richiesta l’installazione di un ripetitore mobile, presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna, ai sensi della normativa vigente in tema di emergenza di protezione civile, al fine di garantire la copertura telefonica cellulare all’intera struttura del nosocomio ennese e agevolare, prioritariamente, i contatti telefonici tra ricoverati, personale medico e paramedico e familiari.