Troina: Coronavirus, trenta i contagi confermati dai tamponi

Questi gli aggiornamenti pubblicati dal sindaco Fabio Venezia sul proprio profilo social sull’emergenza Coronavirus nel Comune di Troina.

“Sono arrivati i risultati di 74 tamponi effettuati al personale e ai pazienti dell’Oasi che presentavano sintomi. Di questi 25 sono risultati positivi e 49 negativi. Per cui il totale dei contagiati a Troina fino a questo momento è di 30 soggetti. Di questi, 23 sono pazienti ricoverati presso l’IRCCS Oasi Maria SS. mentre 7 sono gli operatori sanitari della struttura. Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai contagiati e alle loro famiglie. Si è in attesa di avere i risultati di altri 48 tamponi. La Direzione sanitaria della struttura sta procedendo in queste ore a dimettere mano a mano i pazienti che sono negativi e che non presentano nessun sintomo in modo tale da alleggerire la forza lavoro impegnata nella gestione diretta dei pazienti ricoverati. Per i soggetti contagiati si è adottato il Protocollo previsto dalle Linee guida del Ministero della Salute. In questo momento il focolaio dei contagi riguarda solo la struttura ospedaliera dell’IRCCS Oasi Maria SS. e non si registrano altri casi di contagio nel resto del centro abitato”.