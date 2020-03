Enna: l’Umberto I verso la conversione in Covid Center

In queste ore l’Umberto I di Enna dovrebbe convertirsi ufficialmente in “Covid Center”, l’ospedale curerà e albergherà solo pazienti affetti da Coronavirus.

Dovrebbero, dunque, essere trasferiti tutti i reparti eccetto l’Ostetricia e Ginecologia (già individuato dalla Regione come quinto Punto Nascita Covid), Utin, Cardiologia, Utic, Radiologia e naturalmente Rianimazione a supporto del reparto di Malattie infettive, che si occupa a pieno regime di curare i casi di coronavirus ormai da alcune settimane, con il contributo di colleghi di altri reparti.

All’interno del nosocomio confluiscono pazienti da tutti i comuni dell’ennese e hanno trovato ospitalità malati da fuori provincia tra cui un anziano signore di Sciacca e un signore di Ribera, quest’ultimo uno delle vittime siciliane di questo sconosciuto male.

Una volta finita l’emergenza, tutto tornerà come prima.