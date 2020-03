Enna: Avis, donazioni in totale sicurezza sull’Autoemoteca

Sono partite questa mattina le donazioni sull’autoemoteca, posta nell’area adiacente il salone conferenze dell’ospedale Umberto I (dopo l’ingresso principale).

Si può donare sempre previo appuntamento, la modalità di prenotazione rimane invariata e verrà effettuata sempre chiamando il 380 21 95 246. Questo eviterà a tutti i donatori di entrare all’interno dell’ospedale e quindi poter donare in totale sicurezza.

L’Avis comunale di Enna sta, inoltre, distribuendo mascherine e guanti non solo a tutti i donatori, ma anche al personale del Centro Trasfusionale, del Pronto Soccorso dell’Umberto I e agli operatori del 118 di Enna affinché possano svolgere il loro lavoro in sicurezza.

“Vogliamo ringraziare – dichiara il presidente dell’Avis di Enna Giulia Buono – i numerosi donatori che hanno risposto ai nostri appelli nei giorni scorsi recandosi a donare. Vi chiediamo di non smettere di compiere questo importante gesto, dobbiamo aiutare tutti i medici e gli infermieri che ogni giorno lavorano senza sosta per salvare la vita di molte persone. A noi donatori è stato affidato il compito di salvare queste persone”.

Va ricordato che la donazione è considerata un valido motivo per uscire da casa, serve avere il tesserino Avis e l’autocertificazione. Inoltre se stampate a casa il questionario potrete risparmiare tempo.

L’Avis di Enna rivolge un particolare ringraziamento a tutto il personale dell’ Umberto I per la continua dimostrazione di professionalità nonostante il difficile momento.