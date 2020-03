Caltanissetta: distribuzione idrica, oggi interruzione in alcune zone della città.

Con riferimento alla nota di Siciliacque, che fa seguito alla video conference effettuata in data di ieri tra ATI, ATO, Caltaqua e Siciliacque, si comunica cheoggi 24 marzo sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Est, fermo restando che il comune di Caltanissetta continuerà ad essere alimentato tramite gli acquedotti Fanaco-Madonie Ovest e Ancipa-Blufi.

Ne consegue che oggi non si effettuerà la distribuzione nelle zone in H24 di seguito elencate: via Borremans, via Amico Valenti, via San Giovanni Bosco, via Due Fontane e la zona denominata Sanatorio. Al ripristino delle forniture da parte di Siciliacque, previsto entro le 18:00 del 25/03, la distribuzione idrica riprenderà gradualmente nelle suddette vie.