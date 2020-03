Enna: il Rotary club distribuisce pasti caldi alle famiglie bisognose

Il Rotary club di Enna dà il suo contributo fattivo in questo momento di emergenza dettato dal virus covid-19. Attraverso la collaborazione con la Croce Rossa Italiana, la Protezione civile, il Comune e le Caritas parrocchiali, distribuiranno pasti caldi a domicilio alle famiglie più bisognose. Queste le parole del presidente Rotary Enna, Salvatore Barbera: “abbiamo sentito come nostro dovere fare qualcosa per aiutare quelle persone già economicamente fragili che rischiano di trovarsi senza alcun sostegno a causa del blocco di moltissime attività dato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. La distribuzione dei pasti, che saranno preparati dalla rosticceria Pollomania, avverrà tramite l’ente corpo volontari di protezione civile, la Misericordia e la Cri di Enna. Siamo disponibili a ricevere ulteriori segnalazioni di persone che si trovino in difficoltà e dopo verifica sarà attivato il servizio.”