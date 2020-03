Enna: divieto di spostamenti da e per la città

I datori di lavoro, pubblici e privati, operanti sul territorio del Comune di Enna, al fine di dare completa esecuzione all’ordinanza interministeriale del 22 marzo 2020, dovranno adottare ogni misura organizzativa per evitare ai propri dipendenti di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da o verso il comune di Enna; dovranno, inoltre, evitare l’insorgere di esigenze lavorative di assoluta urgenza che possano giustificare tali trasferimenti o spostamenti, privilegiando il lavoro agile ed assegnando le poche mansioni da svolgere di presenza esclusivamente a personale residente o con dimora ad Enna.

Restano salve gli spostamenti ed i trasferimenti di persone fisiche per documentate urgenti esigenze di servizio di lavoratori che svolgono funzioni assolutamente infungibili o per motivi di salute.

Tutto ciò lo dispone un’ordinanza del sindaco Maurizio Dipietro.