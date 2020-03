Enna. Controlli Polizia Municipale: dal 14 al 21 Marzo trenta le persone deferite all’autorità giudiziaria

Questo il report settimanale dell’attività svolta dalla Polizia Municipale di Enna a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Emerge che dal 14 al 21 Marzo sono state fermate e controllate 588 persone, sono stati effettuati 164 controlli presso gli esercizi commerciali e sono state 30 le persone deferite all’autorità giudiziaria. Per quanto concerne le autovetture controllate, il numero è pari a 264.

“Personalmente mi ritengo molto soddisfatto – le parole dell’assessore Biagio Scillia – dell’operato della Polizia Municipale che sta portando avanti un lavoro assolutamente encomiabile, riconoscendo il valore che la loro divisa gli impone, senza risparmiarsi per il bene della comunità. Ci siamo trovati ad affrontare un problema più grande di noi ma con tenacia, spirito di sacrificio ed un enorme senso del dovere, siamo riusciti a migliorare, giorno dopo giorno, l’attività di controllo sul territorio, fondamentale in un momento emergenziale e critico come questo”.