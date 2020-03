Enna. Aggiornamento Coc: in città nessun nuovo contagio

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 16.00 scaturiti dal briefing del COC di Enna di oggi, domenica 22 Marzo.

SANITA’. Non ci sono novità rispetto al numero di persone risultate positive al Covid-19 nel territorio comunale, che restano sempre due.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Sono stati effettuati controlli all’ingresso cittadino, lato autostrada. E’ stato, inoltre, monitorato l’afflusso alla Farmacia di turno, non registrando anomalie. Non si sono registrati assembramenti e non si è deferito nessuno all’autorità giudiziaria. AUTODENUNCE: 0, PERSONE CONTROLLATE: 4, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI:, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 10.

VOLONTARIATO. AUTODENUNCE: 3, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 50, SPESA A DOMICILIO: 0, TAXI FARMACO: 3, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 1, UNITA’ IN SERVIZIO: 10.