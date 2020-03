Assoro: Coronavirus, 4 positivi, 5 in attesa dell’esito del tampone, una cinquantina in isolamento

“4 i positivi acclamati, 5 in ospedale in attesa dell’esito di tampone faringeo e una 50ina i concittadini in isolamento precauzionale. L’Asp non ha ancora dato la possibilità di effettuare i tamponi a domicilio perciò restate a casa e in presenza di sintomi contattateci subito” ha detto il sindaco di Assoro Licciardi in diretta qualche minuto fa su Facebook.

E ancora, ha invitato la popolazione a rispettare le regole e ai commercianti ha chiesto collaborazione per far rispettare le distanze imposte da decreto.

Nessuna riduzione di orari per supermercati e affini.