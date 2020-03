Agira: la città piange un’altra vittima del Covid-19

Agira piange un’altra vittima del Covid-19. A perdere la vita stanotte all’Umberto I di Enna una donna di 87 anni. Un’età fragile, che forse, non le ha consentito di vincere questa terribile battaglia.

A confermare la triste notizia la sindaca di Agira Maria Greco. Il comune di Agira, con poco più di 8 mila abitanti, ha registrato in pochi giorni due decessi per Covid-19 e sarebbero sette i contagiati comprovati.

La Greco, negli scorsi giorni, aveva chiesto con una lettera al Governatore, Nello Musumeci, di isolare Agira e l’intervento dell’esercito nelle strade.

Angela Montalto