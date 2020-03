Enna: Pronto Soccorso senza presidi idonei, diffida al Direttore Generale dell’Asp

Una diffida è stata inviata ieri, venerdì 20 Marzo, al Direttore Generale dell’ASP di Enna, al Procuratore della Repubblica ed al Prefetto, a nome di 25 operatori (tra medici, infermieri e inservienti) del Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I.

Si richiede l’immediata dotazione del personale del Pronto Soccorso dei presidi medico chirurgici indispensabili per la loro e l’altrui incolumità in questa fase di emergenza.

Ecco qui di seguito il testo.

“Al DIRETTORE GENERALE dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Al PROCURATORE della Repubblica presso il Tribunale di Enna

A Sua Ecc. nza il PREFETTO di Enna

Loro sedi

Oggetto: Comunicazione di mancato rispetto delle norme igieniche per il contrasto al Covid19

Gentilissimo Signor Direttore Generale,

la presente in nome, per conto e nell’interesse dei sottoelencati operatori del pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I di Enna (personale medico, infermieristico e ausiliario) che con me la sottoscrivono per conferma e mandato, al fine di reiterare quanto già rappresentatoLe dagli stessi in data 24 febbraio u.s., come risulta dalla comunicazione protocollata il successivo 10 marzo che allego alla presente, con la quale veniva denunciato dal suddetto personale la mancanza dei presidi medico chirurgici di base (disinfettanti per superfici, saponi disinfettanti per le mani, mascherine tipo sala chirurgica) in quanto soggetti esposti ad altissimo rischio di contagio da Covid-19 atteso che non hanno contezza se il paziente che si presenta per essere visitato (e l’accompagnatore) sono infetti.

Per il superiore motivo La invito e diffido a fornire immediatamente ai miei assistiti, nonché dipendenti di codesta Azienda, i summenzionati presidi medico-chirurgici di base e quant’altro necessario per proteggere la loro e l’altrui incolumità, nonché a rispettare le norme contenute nei DPCM emanati nei giorni scorsi onde contenere il contagio dal Covid-19.

A Sua Eccellenza il Prefetto di Enna ed al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna si chiede di intervenire, ciascuno per le proprie competenze, al fine di evitare che con il perseverare di tale situazione si arrivi a conseguenze che potrebbero essere letali o che si continui a propagare la pandemia.

Certi di avere positivo ed immediato riscontro e riservandosi di dare comunicazione della presente agli organi di stampa affinché ne diano la massima diffusione alla popolazione interessata, intanto porgono distinti saluti.

Avv Filippo VICARI

SEGUONO VENTICIQUE FIRME CHE SI OMETTONO PER RAGIONI DI PRIVACY MA CHE RISULTANO IN CHIARO SIA NELLE COMUNICAZIONI FATTE DAL PEROSONALE AI SOGGETTI DI CUI IN INTESTAZIONE SIA IN QUELLE SUCCESSIVAMENTE INOLTRATE DAL SOTTOSCRITTO AL DIRETTORE GENERALE, AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA ED AL PREFETTO”.