Enna: esercizi commerciali autorizzati chiusi solo la domenica

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile di Enna comunica che, in applicazione dell’Ordinanza n.6 del 19/03/2020 del Presidente della Regione Siciliana, gli esercizi commerciali resteranno chiusi esclusivamente la domenica. Tutti gli altri giorni le attività commerciali autorizzate all’apertura di cui al DPCM dell’11/3/2020 saranno regolarmente aperte.

Non sono state emesse, infatti, ordinanze sindacali difformi da quanto sopra indicato. Ogni notizia diversa, circolante sui social, è falsa e priva di fondamento.

La cittadinanza, pertanto, è invitata a regolare i propri approvvigionamenti in base a tale disponibilità di aperture, evitando code e assembramenti fuori dalle rivendite di alimentari.

Il coordinatore del C.O.C. Lorenzo Colaleo, in merito alle operazioni di sanificazione e igienizzazione del territorio comunale, nel ricordare che, per quanto riguarda la città di Enna, sono iniziate lo scorso venerdì 13 marzo, quindi ben prima delle disposizioni date in tal senso dal Presidente della Regione Siciliana, assicura che il prodotto sanificante utilizzato risulta essere assolutamente a norma con le previsioni di legge in materia e, quindi, senza possibili ricadute inquinanti sulle aree interessate, trattandosi di una miscela a base di alcol e cloro, indicata per tale tipologia di trattamento.