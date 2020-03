Enna: all’Umberto I cinquantuno nuovi nati in tempo di Coronavirus

Gabriele, il bimbo ritratto nella foto tra le braccia della sua mamma, è un bel maschietto nato in salute all’Umberto I di Enna proprio ieri per la gioia di Fabiana e Massimiliano, i neogenitori.

Dal primo di marzo a oggi – in piena emergenza Covid19 – sono più di cinquanta le neomamme che hanno partorito nel nosocomio ennese.

Il reparto diretto dal ginecologo Giovanni Falzone non si è mai fermato e ha risposto a questo periodo raddoppiando il personale per la guardia medica notturna, affinché le partorienti – che arrivano anche dal territorio nisseno e agrigentino – non temano per la loro incolumità e quella dei loro bimbi. È un bel messaggio di speranza, in questi giorni difficili, quello che arriva dal reparto di Ginecologia e Ostetricia che registra un numero importante di nascite anche sul nostro territorio.

Il Punto nascita di Enna non ha subito contrazione di personale che, pur nell’emergenza, continua a garantire anche le prestazioni di pronto soccorso ostetrico (sono oltre 3000 l’anno); si continua inoltre a svolgere lo Stam, ovvero il Servizio trasporto materno assistito, effettuato dai centri hub come Enna, designata tale dalla Regione per la Sicilia Centrale. L’ultimo trasporto proprio giovedì 19 marzo a Piazza Armerina, una somala rientrata da Roma il giorno prima.

La degenza per ridurre il rischio è ridotta al minimo e “le donne a causa della dimissione precoce – spiega il Primario – potranno contare, grazie alla rafforzata sinergia ospedale-territorio voluta dal direttore generale dell’Asp, Francesco Iudica, sui consultori familiari per ogni loro esigenza”.

Inoltre, nonostante il decreto che blocca l’attività ambulatoriale, continua il monitoraggio in reparto delle gravidanze a rischio. Da ieri, il Punto Nascita ennese, con direttiva specifica dell’Assessorato della Salute della Regione siciliana, è stato scelto tra i cinque centri di riferimento per le pazienti ostetriche-gravide e puerpere affette da Coronavirus.

Raggiunto telefonicamente, il Primario ha voluto spendere alcune parole per le future mamme: “Il sistema immunitario delle donne in gravidanza è rafforzato e in grado di resistere meglio a eventuali infezioni, quali il Coronavirus reca. Non siate ansiose, fareste male ai figli che portate in grembo. Evidenze scientifiche, su grande scala, ci hanno attualmente dimostrato che nella donna gravida la difficoltà respiratoria è meno riscontrata. Possiamo aggiungere che il Coronavirus non viene trasmesso né alla placenta, né al feto. Questo non vuol dire che le puerpere non debbano stare attente”.

Un’accorata lettera in attesa di riabbracciarli è arrivata al personale da parte della psicologa Mary Pistillo, che presta servizio in forma gratuita in reparto. Consigli e rinforzi psicologici a loro che quotidianamente sono esposti al rischio e costretti a rinunciare come e più degli altri alla libertà d’azione personale.

Angela Montalto