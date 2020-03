Enna: l’Umberto I cambia volto per combattere l’emergenza Covid-19 e la Cardiologia contatta i suoi pazienti

Mentre l’Umberto I cambia volto per affrontare con efficacia l’emergenza Covid-19 i singoli reparti continuano a garantire la salute dei pazienti. Medici e infermieri, pur in condizione di forte stress psicofisico, con abnegazione garantiscono le urgenze e le cure continuative-salvavita.

È questo il caso di Cardiologia che da ieri contatta telefonicamente i cardiopatici in cura, scompensati o impiantati con pacemaker e defibrillatori, invitandoli a rispondere ad alcuni quesiti per comprendere in quali condizioni di salute vertono e se hanno bisogno o meno, a stretto giro, di una visita di controllo altrimenti rinviabile.

Sono più di seicento i pazienti che il reparto controlla h24 in remoto, mediante una sorta di sentinella nel cuore, per i restanti il primario Vasco ha stabilito dei possibili controlli in orari e giorni differenziati tra loro, per garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli utenti.

I pazienti raggiunti telefonicamente a casa hanno colto la vicinanza manifestata dal Reparto.

Siamo sì davanti a un’emergenza epocale ma non vanno trascurati i malati cronici come i cardiopatici ad esempio.

Assicurate inoltre le visite cardio-oncologiche, come previsto anche dalle linee guida regionali, così come il reparto di Oncologia, nel massimo della sicurezza, non modifica le tempistiche e i percorsi terapeutici dei pazienti che si recano in ospedale per sottoporsi alle sedute di chemioterapia.

Di contro per tutte le branche – come prescritto dalla Regione Sicilia e attuato dalla Direzione sanitaria di Enna – sono state temporaneamente sospese tutte le attività ambulatoriali: differibili e programmabili, attuando solo le prestazioni in urgenza. Sospese anche le visite a pagamento, le visite per accertamenti di invalidità e gli screening oncologici di primo livello. Le prestazioni di diagnostica strumentali urgenti e brevi saranno erogate esclusivamente nella fascia oraria mattutina.

Sono stati trasferiti, come notificato dal management, dal nosocomio ennese al Chiello di Piazza Armerina i reparti di Dermatologia e Nefrologia, e all’Umberto I sono stati invece accorpati tre reparti: Ortopedia, Urologia e Chirurgia. Vengono ricoverati infatti solo le urgenze. Sospese le sedute operatorie programmabili, si interviene solo per casi gravi e urgenti e per i parti cesarei. Una scelta ben precisa quella della Direzione per assicurare più personale nel provvisorio reparto Covid e nel pre-triage.

Trasferiti dal nosocomio ennese ai locali di via Calascibetta, a Enna alta, il Punto di primo intervento (Ppi) e il Punto di primo intervento pediatrico. Entrambi garantiscono l’assistenza ambulatoriale, per patologie di medio e basso livello, al fine di alleggerire gli accessi al Pronto Soccorso.

Iniziativa importante quella del Dipartimento Salute Mentale, guidato da Giuseppe Cuccì, che ha istituisce una rete con operatori dedicata ad accogliere le chiamate di chi sta vivendo con particolare inquietudine l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

Angela Montalto