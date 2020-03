Enna: il briefing odierno del Coc, sempre due i contagi in città

L’odierno briefing del COC è stato presieduto dal coordinatore Lorenzo Colaleo e dal Sindaco di Enna Maurizio Dipietro in collegamento da remoto.

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17.00.

SANITA’. Resta invariata la situazione rispetto a ieri, ovvero con due persone positive al Covid-19 ad oggi accertate.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Nella giornata di oggi è continuato il controllo dell’area urbana e delle vie di accesso alla città. Sono continuati anche i controlli nei pressi di esercizi commerciali di generi alimentari, per verificare l’entità degli acquisti effettuati e il rispetto delle norme di sicurezza. E’ stata inoltre deferita all’autorità giudiziaria una persona che non ha rispettato il divieto di vendita ambulante.

Da domani sarà operativo il data base per la gestione del controllo del rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19/03/2020 (uscite limitate). AUTODENUNCE: 0, PERSONE CONTROLLATE: 23, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 4, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 41.

VOLONTARIATO. AUTODENUNCE: 1, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 90, SPESA A DOMICILIO: 8, TAXI FARMACO: 14, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 2, UNITA’ IN SERVIZIO: 20.