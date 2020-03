Enna: chiusi fino al 3 Aprile gli uffici dell’Istituto Autonomo Case Popolari

Con decorrenza da oggi, venerdì 20 Marzo, il Comune di Enna ha disposto la chiusura degli uffici dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Enna con sede in Viale Diaz 54 fino al 3 Aprile 2020, e comunque sino alla comprovata sanificazione dei medesimi locali, salvo successive modifiche ed integrazioni o revoca anticipata.

Tale ordinanza è legata al fatto che in data 19 Marzo è deceduto presso l’Ospedale Umberto I di Enna, per cause connesse alla emergenza epidemiologica Covid-19 in atto, un congiunto di un dipendente che presta la propria attività lavorativa presso l’Istituto Autonomo Case Popolari.