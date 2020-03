Enna: trasferiti i Punti di Primo Intervento in via Calascibetta

Disposto dal Direttore del Distretto Sanitario di Enna, dr.ssa Lia Murè, il trasferimento del Punto di Primo Intervento e del Punto di Primo Intervento Pediatrico dall’Ospedale Umberto I di Enna alla sede della Guardia Medica, sita presso il Distretto di Enna Alta, accesso in via Calascibetta.

A partire dalla data del 19 marzo, pertanto, i due servizi saranno operativi presso la struttura del Distretto Sanitario di Enna Alta dalle 14.00 in poi di oggi fino a nuove indicazioni.

I numeri telefonici dei due importanti servizi sono: PPI Adulti 0935 500896, PPI Pediatrico 0935 5202499.

I Punti di Primo Intervento sono servizi rivolti all’utenza in accesso diretto nei giorni feriali 8.00 – 20.00 e prefestivi 8.00 – 10.00 con medici che rispondono a bisogni di bassa complessità. I PPI garantiscono l’assistenza ambulatoriale, per patologie di medio e basso livello, al fine di alleggerire e razionalizzare gli accessi nei Pronto Soccorso.

Il Punto di Primo intervento Pediatrico è attivo dalle 10.00 alle 20.00 dei giorni prefestivi e festivi in cui gli studi dei Pediatri di Libera Scelta sono chiusi.

Disposta anche l’attività del Centro Prelievi presso il Poliambulatorio Ex Inam esclusivamente nelle giornate di martedì e venerdì dalle 8.15 alle 10.00.