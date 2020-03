Enna: denunciate 13 persone per acquisti irrisori

Il briefing di oggi, giovedì 19 Marzo, del COC è stato presieduto dal Coordinatore Lorenzo Colaleo e dal Sindaco di Enna Maurizio Dipietro in collegamento da remoto.

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni con dati aggiornati alle ore 17.00.

SANITA’. Una persona, già ricoverata per altre patologie nel nosocomio di Enna, è deceduta ed è successivamente risultata positiva al Covid-19. E’ in corso l’analisi epidemiologica sul nucleo familiare per accertare e verificare i contatti sociali recenti. Saranno tempestivamente resi noti gli eventuali provvedimenti adottati da parte del Sindaco di Enna. Anche per questa ragione il C.O.C. ribadisce che, in applicazione di quanto previsto dal DPCM del 9/03/2020, non si può uscire da casa se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE). Nella giornata di oggi è continuato il controllo dell’area urbana e delle vie di accesso alla città. In particolare sono stati effettuati controlli nei pressi di esercizi commerciali di generi alimentari, individuando persone che avevano effettuato degli acquisti irrisori e, per questa ragione, deferiti all’autorità giudiziaria. Sono state denunciate, ai sensi dell’art. 650 c.p., in totale 13 persone. AUTODENUNCE: 4, PERSONE CONTROLLATE: 31, ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 7, AUTOVETTURE CONTROLLATE: 53.

VOLONTARIATO. AUTODENUNCE: 5, NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 80, SPESA A DOMICILIO: 6, TAXI FARMACO: 10, DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 1, UNITA’ IN SERVIZIO: 26. E’ stato attivato il servizio di Taxi Farmaco in favore del Centro di accoglienza S. Lucia di Enna Bassa, da effettuarsi due volte alla settimana.