Enna: decesso 82enne, l’Unità di Crisi dell’Asp avvia procedura per circoscrivere i contagi

Si riporta qui di seguito nota dell’Asp di Enna sull’uomo di 82 deceduto stamattina.

“Un uomo di 82 anni deceduto all’Ospedale Umberto I di Enna. Il paziente, affetto da altre patologie e risultato poi positivo al coronavirus, era arrivato presso il presidio ospedaliero in gravi condizioni, dove è deceduto per insufficienza cardiorespiratoria.

L’Unità di Crisi Aziendale si è immediatamente adoperata per l’avvio dell’indagine dei contatti dell’uomo e per mettere in atto le procedure finalizzate a circoscrivere ulteriori possibili contagi.

Si raccomanda ancora una volta l’obbligo di permanenza domiciliare per contenere la diffusione del virus”.