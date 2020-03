Caltanissetta: Prefettura, proseguono i controlli delle forze dell’ordine, riunione con i Sindaci e l’Asp.

Continua senza sosta l’impegno della Prefettura nel seguire l’evoluzione della situazione sanitaria connessa all’emergenza Corona Virus. Massima attenzione è riservata ai controlli messi in campo dalle Forze dell’Ordine sul rispetto delle misure adottate dal Governo nonché a verificare se siano erogati i servizi essenziali per i cittadini. Per tali aspetti il Prefetto è in costante raccordo con i Sindaci e con la ASP di Caltanissetta.

Ieri mattina si è poi tenuta una riunione con le Forze di Polizia, la Direzione Sanitaria ASP, il Sindaco di Caltanissetta e il Commissario Straordinario di San Cataldo alla luce dei recenti casi di positività al Corona Virus registrati in entrambi i Comuni.

La ASL ha fatto presente di avere perfezionato la ricostruzione dei contatti avuti dai pazienti ricoverati e di avere già disposto, per le persone già individuate, la sorveglianza attiva domiciliare. La Direzione sanitaria dell’ ASP ha ribadito, nel corso della riunione, che la misura della quarantena per coloro che hanno avuto contatti e il distanziamento sociale sono fondamentali per consentire il superamento di questa attuale fase.

Il Prefetto, nel corso della riunione, ha, pertanto, ribadito al Sindaco di Caltanissetta e alla Commissione Straordinaria di San Cataldo di continuare nell’azione di costante richiamo delle rispettive Comunità per determinarne i comportamenti più consoni all’attuale emergenza.

Sia il Sindaco di Caltanissetta che il Commissario Straordinario di San Cataldo hanno, altresì, fatto presente di avere adottato provvedimenti incisivi quali la chiusura dei parchi comunali delle ville e dei giardini, dei cimiteri, degli uffici comunali. Sono, inoltre, state disposte misure di igienizzazione di strade, mercati ed uffici. A San Cataldo è stata sospesa anche la circolazione del servizio di trasporto urbano cittadino d’intesa con il gestore del servizio.

La Prefettura ha disposto una ulteriore intensificazione dei controlli effettuati da parte delle Forze di Polizia statali e locali: nella sola giornata di ieri 17 marzo sono state controllate 770 persone di cui 61 sono state denunciate ai sensi dell’art. 650 c.p.. Sono stati, inoltre, controllati, in tutta la provincia, 138 esercizi commerciali e 21 titolari sono stati sanzionati amministrativamente.

Complessivamente dal 13 marzo ad oggi sono state controllate 4127 persone e 287 sono quelle denunciate; inoltre sono stati sottoposti a controllo anche 1105 esercizi commerciali e applicate 30 sanzioni amministrative. In proposito, il Prefetto, nel ringraziare sentitamente tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine per l’impegno che stanno quotidianamente profondendo, ricorda che ai sensi dell’art. 15 del D.L. 14 marzo 2020 n. 14 potrà essere erogata, con suo provvedimento, anche la sanzione della chiusura dell’esercizio commerciale contravvenzionato o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Il Prefetto ricorda a tutti i cittadini che gli spostamenti consentiti sono solo quelli limitati ai casi specifici previsti dalla normativa (motivi di lavoro, di salute, casi di necessità o per rientro presso il proprio luogo di residenza o di lavoro) e che è assolutamente vietato allontanarsi dalla propria abitazione da parte di coloro che sono stati posti in quarantena .

RESTARE A CASA – ha detto il Prefetto – deve essere per tutti un imperativo categorico: la RESPONSABILITÀ – individuale e collettiva – è la parola chiave per il superamento di questo delicato momento e ciascuno di noi deve osservare rigorosamente le prescrizioni e le misure imposte. Tanto più saremo scrupolosi, tanto prima potremo uscire da questa complessa situazione.

La Prefettura, nel fare presente infine che quest’oggi sono state consegnate, da parte della Protezione Civile regionale, confezioni di mascherine per le Forze dell’Ordine e per i Comuni, evidenzia che proseguirà nell’azione di costante monitoraggio della situazione della provincia.