Enna: in città confermato un solo contagio. Da stasera al via la sanificazione di Enna Bassa

L’odierno briefing del COC è stato presieduto dal coordinatore Lorenzo Colaleo e dal sindaco di Enna Maurizio Dipietro in collegamento da remoto.

Come di consueto qui di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni.

SANITA’ (dato aggiornato alle 17.00). Resta confermato il dato di ieri, ovvero una persona contagiata dal Covid-19, in isolamento casalingo, il cui decorso medico prosegue positivamente.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO (POLIZIA MUNICIPALE, dato aggiornato alle 17.00). Nella giornata di oggi è continuato il controllo in tutte le vie di accesso alla città. Sono state denunciate, ai sensi dell’art. 650 c.p., 3 persone. AUTODENUNCE: 1; CONTROLLI SEGNALAZIONI DI ASSEMBRAMENTI: 2; PERSONE CONTROLLATE: 37; ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 11; AUTOVETTURE CONTROLLATE: 23.

VOLONTARIATO (dato aggiornato alle 17.00). AUTODENUNCE: 4; NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 100; SPESA A DOMICILIO: 3; TAXI FARMACO: 10; DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 2; UNITA’ IN SERVIZIO: 24.

Il C.O.C. ribadisce che, in applicazione di quanto previsto dal DPCM del 9/03/2020, non si può uscire da casa se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. L’approvvigionamento alimentare del nucleo familiare, quale situazione di necessità, in ogni caso, non può essere una incombenza quotidiana o che coinvolga, allo stesso tempo, più componenti dello stesso nucleo familiare.

Dalle ore 19.30 di oggi, sarà effettuata la sanificazione a Enna Bassa, con le modalità consuete, ovvero dando priorità alle zone dove si trovano servizi pubblici essenziali, farmacie, supermercati e, in generale, quelle a più alta densità di transito veicolare e pedonale.

E’ già operativa l’applicazione CityUser per la diffusione alla cittadinanza di comunicati e avvisi di interesse pubblico.

Si rende noto che nella giornata di oggi la ditta Biospace ha fatto dono di 20 mascherine di protezione al Comando di Polizia Municipale e la ditta F.lli Arena ha donato, allo stesso Comando, dei flaconi di disinfettante per le autopattuglie.

Il Coc ha anche disposto che da domani il personale dell’Ente Corpo Volontari di Protezione Civile affianchi le forze di polizia per coadiuvare le stesse in una azione di dissuasione alla formazione di assembramenti nel territorio cittadino.