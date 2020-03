Enna: il Soroptimist dona 160 mascherine all’Asp

Il Club Soroptimist di Enna dona 160 mascherine per gli operatori sanitari. Lo comunica la presidente Maria Carmela Pitta all’Asp di Enna.

“L’attuale situazione di emergenza sanitaria – scrive la presidente Pitta – impone a tutti e a ognuno grande senso di responsabilità. Il Soroptimist International esprime la propria compartecipazione e solidarietà attraverso un gesto concreto rivolto ai presidi ospedalieri di tutto il territorio nazionale in cui sono dislocati i vari Club. Il nostro Club di Enna, nei limiti della propria disponibilità economica, aderisce a questa iniziativa donando all’Ospedale Umberto I n.160 mascherine che saranno consegnate nei prossimi giorni presso la Farmacia dell’Ospedale dalla Società KS International Group”.

La Direzione dell’ASP di Enna ringrazia presidente e soci del Club per la donazione e e il senso di generosità e vicinanza mostrato agli operatori sanitari impegnati nell’emergenza.