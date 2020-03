Enna: Coronavirus, aumentano i casi in provincia

Secondo l’odierna comunicazione dell’Asp sono 8 i casi di Coronavirus accertati nella provincia di Enna, ma dalle notizie in nostro possesso sarebbero al momento 18 le persone ricoverate all’Umberto I, molte delle quali in attesa del risultato del tampone e in buona parte provenienti dai comuni di Pietraperzia, Agira e Leonforte.

Il sindaco del Comune di Agira Maria Greco ha confermato, attraverso il proprio profilo Facebook, che i casi accertati nel suo comune sono al momento tre.