Piazza Armerina: medici in difficoltà. Richiesto potenziamento reti assistenziali

I Medici di Medicina Generale e di Continuità assistenziale di Piazza Armerina (Sindacato Snami), attraverso un documento inviato alle istituzioni, comunicano “la difficoltà oggettiva, in questo momento, nella gestione dei casi sospetti specie nelle modalità di richiesta ed attuazione dei tamponi orofaringei previsti, anche per la mancanza di direttive precise e chiare in merito; la totale assenza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per medico e collaboratore di studio, e quindi l’impossibilità di poter effettuare le visite domiciliari e la stessa attività ambulatoriale in piena sicurezza”.

Chiedono, “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza epidemiologica, per fronteggiare la possibile evoluzione infettiva e garantire i livelli essenziali di assistenza, che vengano messi in atto immediati provvedimenti atti a colmare le carenze sopra descritte; eventuale attuazione al decreto legge concernente il “potenziamento delle reti assistenziali”.