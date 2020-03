Enna: mascherine e visiere contro il Coronavirus. L’appello di Pagana (M5S), a lavoro anche l’associazione Mutazioni

“Il territorio dell’Ennese, storicamente vocato al settore tessile, potrebbe essere già pronto alla produzione dei dispositivi di protezione individuale per limitare il contagio da COVID-19. C’è il distretto della plastica di Regalbuto o ancora il polo tessile di Valguarnera o di Gagliano Castelferrato, non dimenticando lo strategico polo di Dittaino. Le aziende facciano rete tra loro e si mettano a disposizione”.

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle all’Ars Elena Pagana che lancia un appello alle imprese del territorio ennese nel fare rete tra loro ed avviare la produzione dei DPI per limitare il contagio da Coronavirus.

“Per superare l’emergenza più difficile della storia repubblicana – afferma Pagana – occorre fare fronte comune. Personalmente sono in contatto con alcune aziende che rappresentano un’eccellenza del tessile e della plastica a livello europeo, sarebbero pronte a riconvertire le linee per produrre i dispositivi di cui in questo periodo vi è una disperata necessità. Si costituisca una rete” – conclude Pagana.

Anche l’associazione culturale ennese Mutazioni ha sentito e contattato diverse fabbriche di abbigliamento siciliane per proporre di avviare la produzione in emergenza di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale per i sanitari.

“Un’azienda che ha immediatamente manifestato la propria disponibilità – fanno sapere dall’associazione – è la società cooperativa Camicie Italia il cui interlocutore ufficiale è stato Angelo D’Agostino, persona disponibilissima ed eccezionale. Con Angelo abbiamo trascorso, ma sempre a distanza, i giorni per immaginare un prototipo di mascherina, cercando schede tecniche e materiali. Fortunatamente, notizia di queste ore, pare che queste informazioni arriveranno direttamente dalla Regione. Per accelerare avevamo chiesto ad un carissimo amico di MutAzioni, Filippo Scivoli, presidente provinciale di Cna e titolare della ditta Puliservice, supporto per la disinfestazione della fabbrica e così è stato. Grazie perché in un fase di emergenza, tra i tanti impegni già presi, hanno trovato uno spazio per tutti noi, donando la loro professionalità”.