Enna: confermato il primo contagio in città

Consueto briefing del COC di Enna, presieduto dal coordinatore Lorenzo Colaleo e dal Sindaco di Enna Maurizio Dipietro in collegamento da remoto.

Di seguito il riassunto dei report delle varie funzioni.

Sanità (dato aggiornato alle 16). E’ stato registrato il primo contagio nella città di Enna. Si tratta di una persona che ha manifestato i sintomi caratteristici dell’infezione mentre si trovava già in isolamento fiduciario e che sta affrontando il decorso della malattia a casa senza necessità di ricovero in ospedale, in quanto non si è in presenza di complicazioni respiratorie o di altro tipo.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO POLIZIA MUNICIPALE (dato aggiornato alle 16). Nella giornata di oggi è continuato il controllo in tutte le vie di accesso alla città, nonché sui bus urbani per verificare la validità della motivazione dell’eventuale presenza di persone a bordo. Sono state denunciate, ai sensi dell’art. 650 c.p., 4 persone. AUTODENUNCE: 0; CONTROLLI DOMICIALIARI ISOLAMENTI: 3; PERSONE CONTROLLATE: 67 di cui 25 appiedate; ESERCIZI COMMERCIALI CONTROLLATI: 9; AUTOVETTURE CONTROLLATE: 42.

VOLONTARIATO (dato aggiornato alle 16). AUTODENUNCE: 3; NR. DI CHIAMATE ALLA CENTRALE OPERATIVA DEL COC: 90; SPESA A DOMICILIO: 3; TAXI FARMACO: 10; DISBRIGO PRATICHE SANITARIE: 1; UNITA’ IN SERVIZIO: 26.

Si rende noto che da oggi è operativa l’applicazione CITY USER, scaricabile sugli smartphone, attraverso la quale sarà possibile avvisare la cittadinanza in tempo reale.