Altri due casi di Coronavirus a Enna e Nicosia

Caso di Coronavirus anche nel Comune di Nicosia. A darne comunicazione il sindaco Luigi Bonelli.

“È stato accertato – si legge nel post sui social del sindaco – che un cittadino della nostra comunità è risultato positivo al Coronavirus. L’accertamento è avvenuto mediante un tampone effettuato presso il Policlinico di Catania dove il paziente si trova ricoverato. Le autorità di Polizia e Sanitarie stanno effettuando le indagini per conoscere le persone che sono state con lui a contatto. Su queste si sta procedendo ad effettuare tamponi per escludere eventuale contagio. Per i familiari si è disposta la quarantena”.

Dovrebbe essere positivo al tampone anche un ennese, già in quarantena nella propria abitazione da alcuni giorni.