Enna: Pd “Siamo e resteremo al fianco dei cittadini e delle istituzioni nel combattere il virus”

“Questi sono giorni difficili per tutti noi, ci siamo ritrovati a lottare, nostro malgrado, contro un nemico invisibile che va sconfitto a tutti i costi.

Ai medici ed a tutto il personale sanitario, impiegati nel tentativo di contrastare l’emergenza, va il nostro più sentito ringraziamento e, per quanto possibile, l’attestazione della grande stima che riponiamo nel loro operato.

Siamo obbligati a fare la nostra parte, è semplice, si deve dar corso alle direttive imposte dalle Istituzioni, in cui dobbiamo, oggi più di ieri, riporre la nostra massima fiducia.

Restiamo a casa, evitiamo contatti con l’esterno non necessari, mettiamo in atto le pratiche prescritte e domani penseremo a questo periodo come ad una brutta parentesi che ha risvegliato, prima di tutto, il nostro senso di comunità.

Non c’è da far politica adesso, è unicamente necessario dare un contributo in termini fattuali.

Il Partito Democratico ennese è e resterà al fianco dei Cittadini e delle Istituzioni nel combattere il virus, nel diffondere le prescrizioni imposte dagli organi competenti e ove lo si ritenesse utile, avendo una struttura presente ed organizzata sul territorio, a mettere in atto tutte quelle buone pratiche e/o iniziative che le Autorità preposte ritenessero opportune.

Il PD tutto, in definitiva, è pronto ad affrontare insieme ai propri concittadini questa difficile battaglia, avendo però ben chiaro che la strada intrapresa è quella giusta e che, con l’impegno di tutti, presto la situazione tornerà alla normalità e ciascuno potrà riprendere la propria vita.

L’Italia combatte e noi con Lei

Tutti i Segretari di Circolo

Il Segretario Provinciale”