Enna: Emergenza Coronavirus, istituita rete a sostegno dei cittadini

Il Direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, dott. Giuseppe Cuccì, istituisce la rete degli operatori dedicata ad accogliere le chiamate di chi sta vivendo con particolare inquietudine l’emergenza legata alla

diffusione del Coronavirus.

“Ritengo opportuno – ha dichiararto – in questo momento particolare offrire la nostra attività istituzionale anche a coloro che vivono questo momento con ansia e angoscia”.

Tutti i servizi del DSM dedicano, in orario di servizio, un numero di telefono per rispondere alle chiamate. Ecco l’elenco: Ser.T di Enna 0935 520836, Ser.T di Piazza Armerina 0935 981615, Ser.T di Nicosia 0935 671366, 0935671448 e 0935 671450, UOSD Disturbi Comportamenti Alimentari 0935 520221, 3314036850, Centro Salute Mentale di Piazza Armerina 0935 9871620, Centro Salute Mentale di Nicosia 0935 671327 e 671457, Centro Salute Mentale di Leonforte 0935 903936, Centro Salute Mentale di Enna 0935 520 446.