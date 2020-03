Agira: confermato caso di Coronavirus

Ufficiale un nuovo caso di Agira. Salirebbero a 7 i contagiati presenti all’Umberto I, la maggior parte dei quali dell’hinterland ennese. Alcuni di loro si trovano in isolamento nel reparto di Malattie Infettive altri, in condizioni più delicate, in Terapia Intensiva.

A darne riscontro anche i sindaci dei comuni interessati (Leonforte, Assoro – frazione di San Giorgio e Agira) che attraverso i profili social, con post e video messaggi, informano i cittadini chiedendo loro massima prudenza e rispetto.

L’Asp di Enna in merito ai pazienti contagiati ha avviato, come richiede la prassi, il monitoraggio dei parenti prossimi e di coloro che vi sono stati in contatto negli ultimi giorni.

La situazione rimane sotto controllo nel nostro territorio.

Angela Montalto