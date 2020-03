Enna: nessun nuovo contagio da Coronavirus. Si attendono i risultati di 10 tamponi in provincia

L’odierno briefing del COC di Enna è stato presieduto dal coordinatore Dott. Lorenzo Colaleo.

Per quanto riguarda l’aspetto sanitario la situazione rimane invariata, ovvero nessun contagio nella nostra città. Si resta in attesa dell’esito di n.10 tamponi che riguardano l’intero territorio provinciale. Di questi uno solo riguarda il capoluogo. Si registrano, inoltre, due persone in pre-triage per verifica Covid-19, entrambe provenienti dalla provincia. Si registra, infine, un decesso di un ricoverato in malattie infettive non per Covid-19. In riferimento all’unico ricoverato per Covid-19, proveniente da fuori provincia (Sciacca) le sue condizioni risultano essere buone. Per quanto attiene gli accessi al pronto soccorso, se ne sono registrati solo diciotto, a dimostrazione del grande senso di responsabilità che i cittadini ennesi stanno dimostrando in questo grave momento emergenziale.

Per quanto riguarda l’attività di controllo effettuata dalla Polizia Locale, nella giornata di oggi (dato aggiornato alle ore 16) le auto denunce sono state dieci (sei alla Polizia Locale e quattro alla Centrale Operativa del COC), le persone in isolamento fiduciario controllate sono state ventisette, mentre durante la perlustrazione del territorio, sono state verificate le motivazioni per la presenza fuori casa di sei persone.

Infine, i controlli relativi agli esercizi commerciali sono stati ventitre.

Le chiamate alla Centrale operativa del COC sono state quaranta, e sono state effettuate tre consegne di farmaci e due forniture di generi alimentari a domicilio.