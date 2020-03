Enna: il Pd ricorda Giuseppe Regalbuto, “politico attento sempre in difesa delle fasce più deboli”

Si riporta qui di seguito nota stampa del Partito Democratico ennese sulla prematura scomparsa di Giuseppe Regaluto.

“Apprendiamo con vivo stupore della prematura scomparsa dell’ex consigliere provinciale Giuseppe Regalbuto.

Nel ricordarlo come uomo impegnato a difesa delle fasce più deboli e come politico attento alle tematiche ambientali e non solo, esprimiamo il più vivo cordoglio alla famiglia”.