Enna: nessun nuovo contagio da coronavirus

Il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha presieduto alle ore 16 il briefing quotidiano del COC. Per quanto riguarda l’aspetto sanitario la situazione è invariata rispetto a ieri, con nessun contagio nella nostra città. Ieri è stata avviata la sanificazione del territorio che continuerà quotidianamente. E’ stata, altresì, avviata una fase di coordinamento tra le associazioni di volontariato operanti in città (Ente corpo volontari di protezione civile, Croce Rossa Italiana, Misericordia e Rangers d’Italia).

Per quanto riguarda l’attività di controllo effettuata dalla Polizia Locale, nella giornata di oggi (dato aggiornato alle ore 16) hanno operato complessivamente sei pattuglie. Due di queste sono state impegnate nel controllo delle persone in isolamento fiduciario con quarantatre persone controllate e nessuna sanzione elevata. Le altre quattro hanno verificato la presenza di persone nel territorio cittadino, controllando cinquantaquattro persone e verificando le attività commerciali, con particolare attenzione alle misure antiassembramento e igieniche previste dai provvedimenti emergenziali in essere. Le auto denunce odierne, sempre alle ore 16 sono state dieci (due alla Polizia Locale e otto alla Centrale Operativa del COC.