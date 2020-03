La Sais ha modificato gli orari delle corse urbane nella città di Enna.

In particolare le corse partiranno dalle ore 6.15 per concludersi alle ore 21,00. Inoltre, l’ultima corsa da Enna alla C.da Ferrante partirà alle ore 19,40 per tornare alle ore 20,15, mentre l’ultima corsa per Pergusa partirà da Enna alle ore 19,15 per tornare alle ore 19,45.