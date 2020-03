Enna: Confcommercio “Il Coronavirus serva a migliorare la sanità nel nostro territorio”

«Confcommercio Enna auspica che la grave crisi del Coronavirus possa servire almeno a migliorare la situazione della Sanità nel nostro territorio».

È questo il primo commento a caldo del Presidente di Confcommercio Enna Maurizio Prestifilippo alle notizie che circolano in merito al potenziamento delle strutture ospedaliere di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina.

«La politica in questi anni ha pensato soltanto a ridimensionare i costi, tagliando risorse alla cieca e depauperando pericolosamente i territori. Oggi, alle preoccupazioni della pandemia del Coronavirus, si aggiunge la consapevolezza di essere estremamente vulnerabili a causa di una rete sanitaria inadeguata alle aspettative ordinarie, figuriamoci ad affrontare un’emergenza di tali dimensioni – sostiene Prestifilippo -. Ci auguriamo che i proclami si trasformino in fatti concreti e che le nostre strutture ospedaliere vengano realmente potenziate e messe nelle condizioni di servire adeguatamente gli utenti di un territorio ampio e articolato. Confcommercio Enna chiede che i politici del nostro territorio non abbassino la guardia e verifichino costantemente che le promesse del momento vengano mantenute».

«La speranza è che tutti gli accorgimenti e i sacrifici personali e professionali possano servire ad arginare la catena dei contagi e che si possa tornare velocemente alla normalità – conclude Prestifilippo -. Di questa terribile esperienza, ai politici rimanga la consapevolezza che il taglio dei costi non si può effettuare a discapito dell’incolumità dei cittadini».