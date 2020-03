Leonforte: il sindaco Barbera “Non dimentichiamo mai cosa vuol dire buonsenso e senso di comunità”

A Leonforte, dopo essersi diffusa la notizia del primo contagiato dal Covid19, si è scatenata la caccia alle streghe.

Il sindaco Carmelo Barbera a riguardo ha espresso tutto il suo disappunto anche tramite i social. “Quello che sta accadendo da qualche ora sui canali social è semplicemente vergognoso è abominevole”, ha detto.

“Nel momento in cui c’è bisogno di unità d’intenti e collaborazione si scatena la caccia alle streghe, una sola parola: Vergogna. Si vergognino tutti coloro che stanno crocifiggendo una persona in un momento di difficoltà. Ricordatevi che in questa situazione potrebbe trovarsi ognuno di noi, chissà cosa pensereste se la situazione fosse accaduta al contrario. Vergognatevi. Ribadiamo che tutti i protocolli sono stati rispettati, sia da parte dell’ASP che dalla persona in questione a cui va il nostro migliore augurio per la sua guarigione. Non dimentichiamo mai cosa vuol dire buonsenso e senso di comunità”.

Dall’Asp un appello urgente per la popolazione tutta.

“In relazione al caso di positività al COVID-19 riscontrato in un cittadino di Leonforte, l’Unità di Crisi dell’ASP di Enna informa la popolazione che l’Ufficio di Igiene sta provvedendo a realizzare le misure previste per contenere la diffusione di eventuali contagi in base al caso rilevato. Non occorre presentarsi spontaneamente presso l’ospedale o altri uffici sanitari. Si chiede ai cittadini di non intasare le linee telefoniche e di continuare ad adottare i comportamenti previsti per la prevenzione contenuti nelle disposizioni del Ministero della Salute e dell’Assessorato Regionale della Salute”.

Angela Montalto