Enna: in città non si registrano nuovi casi di infezione da Coronavirus

Qui di seguito l’esito del briefing di oggi, venerdì 13 Marzo, del Centro Operativo Comunale di protezione civile presieduto dal Sindaco Maurizio Dipietro.

Per quanto riguarda l’aspetto sanitario nella città di Enna non si registrano casi di infezione. È in corso l’indagine epidemiologica da parte dell’Asp relativamente al caso di infezione registrato nella giornata odierna a Leonforte.

Rispetto all’attività odierna della Polizia Municipale si sono registrate cinque autodenunce di cittadini rientrati da altre aree del territorio nazionale e postisi in isolamento fiduciario. Sono poi continuati i previsti controlli per la verifica del rispetto dei DPCM emessi in tema di emergenza Covid 19, compresi i controlli relativi al rispetto dell’isolamento fiduciario. Sono stati, inoltre, effettuati dei controlli alle attività di panificazione. A tal proposito il CoC ha stabilito, in base alla normativa vigente e ai provvedimenti adottati in tema di emergenza Covid-19, che i panificatori possono effettuare esclusivamente la vendita di prodotti da forno.

Su disposizione del Sindaco a partire da oggi, dalle ore 19.00, sarà effettuata la sanificazione e il lavaggio delle strade cittadine con priorità per le zone dove si trovano servizi pubblici essenziali, farmacie, supermercati e, in generale, quelle più alta densità di transito veicolare e pedonale. La stessa sarà effettuata con macchina lavastrade a getto diretto sull’asfalto.

Il Sindaco ha, inoltre, disposto che i supermercati effettuino la sanificazione periodica dei carrelli.