Enna: il Gruppo Arena dona alcol all’Asp

La Farmacia dell’Ospedale produce soluzione alcolica grazie alla donazione di alcol da parte del Gruppo Arena Supermercati.

La Direzione dell’ASP di Enna e il Responsabile della Unità operativa Complessa della Farmacia Ospedaliera, dr.ssa Maria Ruscica, ne danno notizia.

“La gravissima crisi sanitaria generata dall’epidemia del COVID-19 ha imposto l’uso di quantità di disinfettanti per ambienti, strumentazioni sanitarie e, in particolar modo, la disinfezione delle mani mediante uso di gel alcolico enormemente superiori alla norma” dichiara la dr.ssa Ruscica.

“L’enorme consumo di tale gel per evitare l’autocontaminazione della popolazione specie all’interno degli ospedali ha portato ad una intensissima richiesta e ad una carenza di fornitura da parte delle ditte produttrici per cui le Aziende sanitarie, inclusa l’ASP di Enna, hanno attualmente grosse difficoltà di approvvigionamento nonostante le loro reiterate richieste. In questa situazione di emergenza, il Servizio di Farmacia dell’ASP di Enna si è organizzata per produrre al proprio interno una formulazione galenica di soluzione alcolica 60° perfettamente in grado di ottenere la disinfezione delle mani di operatori e utenti, ma per preparare tale prodotto sono necessari quantità ingenti di alcool a 96°, anch’essi non facilmente reperibili sul mercato. Venuta a conoscenza delle nostre difficoltà produttive, la ditta Gruppo Arena Supermercati è venuta incontro alle esigenze sanitarie della nostra comunità donando alla ASP di Enna un quantitativo necessario di tale prodotto per poter effettuare una preparazione galenica adeguata alla copertura delle esigenze degli ospedali e del territorio della Provincia di Enna per almeno 4 settimane. Il management aziendale e la dirigenza dell’U.O.C. di Farmacia Ospedaliera dell’ASP di Enna vogliono pubblicamente ringraziare la famiglia Arena per il tempestivo contributo a favore della salute della provincia ennese in questa gravissima congiuntura epidemiologica”.

Il Coordinatore dell’Unità di Crisi, dott. Emanuele Cassarà, sottolinea la rilevanza sanitaria della donazione: “Grazie alla generosità della famiglia Arena, è stato possibile preparare la soluzione galenica per la produzione di disinfettante idoneo in atto difficilmente reperibile”.

Il dott. Giovanni Arena, Direttore del Gruppo Arena Supermercati Decò, dichiara: “È importante, in questo momento di gravi difficoltà, che ciascuno di noi, per quello che è possibile fare, dia testimonianza di solidarietà e aiuto”.