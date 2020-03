Enna: al via stasera alle 19 la sanificazione delle strade

Su disposizione del Sindaco di Enna Maurizio Dipietro a partire da oggi, venerdì 13 marzo, dalle ore 19 sarà effettuata la sanificazione e il lavaggio delle strade cittadine con priorità per le zone dove si trovano servizi pubblici essenziali, farmacie, supermercati e, in generale, quelle più alta densità di transito veicolare e pedonale.

Si precisa che la popolazione non dovrà prendere alcuna precauzione, trattandosi di un igienizzazione effettuata con macchina lavastrade a getto diretto sull’asfalto.