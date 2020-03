Enna: limitati gli accessi all’Ufficio Tributi e sospese le azioni di recupero crediti

Il Comune di Enna ha anche limitato l‘accesso all’Ufficio Tributi per evitare rischi ai contribuenti sino a nuova disposizione.

Chiunque debba fare una segnalazione all’Ufficio Tributi per chiarire la propria posizione via telefono da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 (per IMU E TASI 0935/40458, per TARI 0935/40434). In alternativa si può contattare l’ufficio competente inviando comunicazioni via email (per IMU e TASI email tributi.imutasi@comune.enna.it, per TARI email tributi.tari@comune.enna.it, pec protocollo@pec.comune.enna.it).

Si chiede di indicare un recapito telefonico in ciascuna comunicazione. Ove ci si rechi in un ufficio non è possibile essere ricevuti, e sarà richiesto un recapito telefonico per essere contattati.

“Per le suddette motivazioni – prosegue la nota del Comune – ogni azione di recupero dei crediti tributari è sospesa sino al 30 giugno 2020, per consentire agli uffici di contattare tutti i contribuenti che richiedono assistenza o di rivedere le richieste di pagamento inviate dal Comune di Enna. A tal fine con data 01/03/2020 d’ufficio si intende prodotta istanza di accertamento con adesione da parte di tutti i contribuenti per tutti gli avvisi di seguito indicati: TARI 2009 (inviati da Riscossione Sicilia); TARI 2010 (inviati da Riscossione Sicilia); IMU 2014; TASI 2014; TARI 2014; solleciti TARI 2018. In considerazione della sospensione feriale disposta per legge per 15 giorni, i termini di proposizioni di eventuali ricorsi sono così differiti sino al 13 giugno 2020, fatti salvi eventuali successivi differimenti disposti per legge”.