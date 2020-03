Enna: Emanuele Cassarà “Una bufala colossale quella sul pronto soccorso”

“È una bufala colossale! Lo segnalerò alle forze dell’ordine”, questo il commento a caldo fatto dal Direttore Sanitario Emanuele Cassarà dopo essere venuto a conoscenza di un audio messaggio veicolato tramite WhatsApp, il quale annunciava una situazione drammatica presso il pronto soccorso di Enna. Il soggetto in questione, comunicando una notizia non veritiera, potrebbe essere perseguito per procurato allarme sociale.

Proprio dalla direzione dell’Asp si apprende che ad oggi vi è un solo caso di Codiv 19 ricoverato nel nosocomio ennese, l’85enne giunto da Sciacca e attualmente in condizione di isolamento.

Un appello fanno i medici al quale ci uniamo.

“Si prega di non scaricare personali ansie sulla comunità attraverso atteggiamenti irresponsabili e lesivi della serenità altrui. Ieri sera, così come nei precedenti giorni, il Pronto Soccorso di Enna aveva un carattere “spettrale” proprio per l’assenza di pazienti che in genere affollano le sale. Anche gli Organi competenti hanno verificato le reali condizioni del nosocomio ennese. Si comprende l’ansia generata dalle condizioni attuali in cui versa il Paese e quindi la nostra città Enna, ma non è accettabile diffondere notizie che non abbiano riscontri nella realtà, generando il panico anche nelle persone più fragili con reali difficoltà sanitarie. La Direzione sanitaria tranquillizza sull’operato. Negli scorsi giorni ha preposto un aumento di posto letto fino a 26 e ha richiesto ogni presidio medico che garantisca i suoi operatori. Ai nostri medici, infermieri e personale sanitario dobbiamo garantire la serenità per svolgere bene il loro lavoro. In una condizione straordinaria bisogna assumere comportamenti altrettanto straordinari e mettere la salute fisica e psicologica di ogni persona al di sopra di ogni paura”.

Angela Montalto