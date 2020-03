Enna: Coronavirus, in città non si registrano nuovi contagi

Consueto briefing giornaliero del Centro Operativo Comunale. Non sono emerse novità di rilievo.

Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha comunicato che è stato deliberato in giunta il prelievo dal fondo di riserva di tutta la somma destinata a eventi imprevedibili pari a 50.000 euro per essere pronti finanziariamente ad ogni evenienza.

La Giunta Municipale ha, inoltre, definito lo stanziamento, pari a 20.000 euro, per il lavoro straordinario dei dipendenti che stanno lavorando per l’emergenza.

Per quanto riguarda l’aspetto sanitario non si contano nuovi contagi, mentre gli accessi al pronto soccorso per le emergenze non virali ha registrato pochissimi accessi, segno che i cittadini hanno compreso la necessità di non intasare il reparto.

In ultimo, nella giornata di oggi si sono registrate 14 autodenunce di cittadini che hanno fatto rientro in città da altre parti del territorio nazionale, ponendosi in isolamento fiduciario.

Domani mattina saranno forniti alla stampa i dati relativi all’attività di controllo del territorio che già nella giornata di oggi è significativamente aumentata.