Enna: sospeso il mercato Campagna Amica nei giorni prefestivi e festivi

Il Comune di Enna ha istituito anche il divieto fino al prossimo 3 Aprile dello svolgimento del mercato Campagna Amica in Contrada Scifitello nei giorni prefestivi e festivi, in esecuzione del DPCM del 08/03/2020.

La delibera prosegue dicendo che è “fatta salva la facoltà di esercitare l’attività commerciale di cui ha avuto rituale atto di assenso, espresso o tacito, da parte dell’amministrazione comunale in giornate che non ricadano nei festivi e prefestivi ed a condizione che l’interessato sia in possesso o si doti di tutte le presupposte autorizzazioni e nell’assoluto rispetto delle misure impartite dal DPCM del 09/03/2020, a pena dell’applicazione delle sanzioni ivi previste”.