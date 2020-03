Enna: sanificazione locali del Distretto Sanitario provinciale

Venerdì 13 marzo uffici e ambulatori dell’Asp di Enna ubicati negli immobili di seguito elencati rimarranno chiusi durante l’intera giornata per sanificazione locali.

Il provvedimento rientra nel più ampio piano di contrasto e diffusione del virus COVID-19.

A Enna rimarranno chiusi: sede Direzione, intero stabile viale Diaz 7/9; intero stabile via Calascibetta; stabile viale Diaz n. 49, SER.T intero stabile viale IV Novembre n.40, Stabile ex Ospedale Umberto I (per tutti i locali adibiti a uffici e con presenza di attività sanitarie), stabile ex LIP (Consultorio Familiare, Medicina Sportiva, Laboratorio di Sanità Pubblica).

A Calascibetta il Poliambulatorio di via Maddalena II n. 139; a Catenanuova il Poliambulatorio di Corso Sicilia n.57 e il Consultorio di Piazza Mercato Vecchio n. 16.

A Centuripe il Poliambulatorio di Piazza Etna n1; a Villarosa il Poliambulatorio di via Rosa Ciotti. A Valguarnera, il Poliambulatorio di Via Convento e la Guardia Medica in via Sant’Elena n.56.