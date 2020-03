Enna: raccolta secco residuo, modifica calendario per le utenze non domestiche

Con decorrenza dal prossimo 15 Marzo, viene apportata una modifica al calendario di raccolta dei rifiuti per le sole utenze non domestiche. Il secco residuo verrà raccolto esclusivamente il martedì mattina e il sabato pomeriggio.

Restano invariati gli altri turni di raccolta sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

La modifica è stata attuata dal Comune di Enna per ridurre le quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica.